Российский военный вертолет сел на украинском аэродроме. В Киеве говорят об удачной «спецоперации», российские блогеры настаивают на ошибке в навигации

Российский военный вертолет Ми-8 сел на аэродроме в Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщает «Украинская правда».

По данным издания, главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) провело «спецоперацию», в ходе которой российский пилот сознательно посадил вертолет на украинском аэродроме. Как пишет «Украинская правда», его семью якобы заранее вывезли в Украину, где они и находятся до сих пор. Кроме пилота, как утверждается, было еще два члена экипажа — они якобы не знали, куда летит борт и «были ликвидированы».

«Украинская правда» пишет, что это произошло когда вертолет выполнял рейс между двумя российскими авиабазами. На борту, по информации издания, были детали к российским самолетам-истребителям. Газета опубликовала фотографии самого вертолета и коробки, предположительно, с запчастям, на которой видны следы крови.

Информацию о том, что российский военный вертолет Ми-8 сел на украинской территории, в эфире Национального телемарафона подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Сейчас, как утверждается, борт находится в Киеве.

В свою очередь, близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber за пару часов до публикации «Украинской правды» сообщил, что «Ми-8, который пропал пару недель назад, по каким-то причинам потерял ориентировку» и пересек линию фронта.

«Возможно, была "радиоигра" со стороны хохлов, возможно, отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина», — говорится в сообщении.

По данным Fighterbomber, пилот якобы попытался взлететь, но вертолет расстреляли, в результате два члена экипажа погибли, а командир был ранен. «Прекрасно представляю, что хохлы с командиром сейчас жестко работают, поэтому картинку нам хохлы могут показать любую. Мы это уже проходили», — пишет провоенный блогер.

На фотографиях Ми-8, опубликованных «Украинской правдой», не видно отверстий от пуль, но утверждать этого нельзя, так как издание показало фото только одной стороны вертолета.

Украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники в ВСУ, пишет, что боевой вертолет Ми-8 «некоторое время назад» прилетел на одну из украинских авиабаз. «Вертолет полностью цел и пополнит склад Вооруженных Сил после подробного изучения его техники», — написал он в фейсбуке.

Также Бутусов отметил, что аэродром Полтавы, куда, предположительно, приземлился российский вертолет, находится примерно в 300 километрах от линии фронта. Это, по его мнению, говорит о том, что пилот сел «осознанно», а сам полет «был подготовлен».

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