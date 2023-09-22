Депутат Картаполов заявил, что осенний призыв пройдет по «прежним правилам», и анонсировал электронные повестки

Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по «прежним правилам». Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В ответ юристы правозащитной организации «Первый отдел», обвинили его в «манипулировании терминами».

По словам Картаполова, основным документом до полноценного запуска единого реестра воинского учета останутся бумажные повестки. «Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — подчеркнул он.

В свою очередь, юристы «Первого отдела» назвали слова Картаполова манипуляцией. Там подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, электронные повестки имеют силу, несмотря на то, что реестры военнообязанных пока пока не созданы.

«Бумажные и электронные повестки должны рассылать одновременно. Если хоть одна из этих повесток будет считаться врученной — значит, наступят последствия. Например, если выслали и бумажную повестку, и электронную через Госуслуги — то в момент загрузки в Госуслуги повестка считается врученной (уже независимо от того, дойдет ли бумажная повестка). Для призывников с этого момента будет запрещен выезд за границу», — заявил юрист «Первого отдела» Максим Оленичев.

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