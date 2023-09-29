Грозный без конкурса объявили культурной столицей России 2025 года

В Москве прошел финал конкурса «Культурная столица года». Такое звание на 2024 год получил Нижний Новгород. Трансляция церемонии награждения велась во «Вконтакте».

Во время объявления итогов конкурса на сцену вышел председатель оргкомитета и депутат Госдумы Николай Новичков. Он объявил Грозный культурной столицей 2025 года, хотя соответствующего голосования еще не было.

«Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее», — сказал Новичков. После него на сцену вышел мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и поблагодарил организаторов конкурса за такое решение.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам жестоко избивает 19-летнего Никиту Журавеля, находящегося в СИЗО Грозного за сожжение Корана. Кадыров написал, что гордится своим сыном. Когда журналисты попытались добиться от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова реакции на произошедшее, тот ответил, что «не хочет» и «не будет» это комментировать. Главный редактор «Новой газеты» Кирилл Мартынов потребовал привлечь Адама Кадырова к уголовной ответственности, но этого так и не было сделано.

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