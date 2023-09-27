Maxar опубликовала спутниковые снимки массового отъезда людей из Нагорного Карабаха

Из непризнанного Карабаха в Армению выехали 28 тысяч беженцев. Maxar показала спутниковые снимки с длинными очередями машин в Лачинском коридоре, который соединяет Карабах и Армению.

О количестве беженцев сообщило правительство Армении. «По состоянию на 20:00 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 28 120 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех людей, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

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