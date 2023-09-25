Суд в Белгороде отправил подозреваемого в поджоге Z-инсталляции Илью Ч. в СИЗО до 19 ноября. Об этом сообщил корреспондент SotaVision из зала суда.

На заседании адвокат Евгения Суслова подала ходатайства о приобщении к делу характеристик Ильи с места работы и о проведении судмедэкспертизы, а также о приложении фотографий следов пыток на его теле: гематом, кровоподтеков, следов от электрошокера и опухших от наручников рук. Также суд приобщил к делу ответ Минобороны депутату Мосгордумы Евгению Ступину о том, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, отмечает издание.

Суслова просила суд отправить Илью под домашний арест под поручительством его сестры. Прокурор в ответ на эту просьбу сказала, что характеристика Ильи как «доброго, тихого и спокойного человека» актуальна на 2021 год, когда они в последний раз виделись с сестрой, и что за такое время «людям свойственно меняться».

Адвокат заявила, что на Илью продолжает оказываться психологическое давление. Сам он рассказал, что к нему в ИВС приходили разные люди и заставляли его дать признательные показания о поджоге инсталляции.

Инсталляцию в виде буквы Z в Белгороде подожгли 18 сентября. Огонь вскоре потушил проезжавший мимо автомобилист, используя собственный огнетушитель. Местный мэр позднее отчитался, что конструкция инсталляции «практически не пострадала».

На следующий день, 19 сентября, неизвестные люди в гражданской одежде остановили на улице 28-летнего калининградца Илью Ч., посадили его в черный «Мерседес» и отвезли в лес, где несколько часов пытали. Он рассказал, что его били по лицу и телу, применяли к нему электрошокер и угрожали отрубить ноги. Во время пыток неизвестные все время спрашивали, кто его куратор.

Изначально на Илью завели уголовное дело о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти (статья 214 УК) и должны были отпустить его под «обязательство о явке». Однако вечером 20 сентября полицейские оформили новое задержание по статье незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 222.1 УК). Силовики утверждают, что нашли взрывчатые предметы во время обысков в комнате Ильи. Сам он это отрицает.

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