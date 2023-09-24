Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщил Совет безопасности Армении. Азербайджанская сторона эту информацию пока не подтверждала.

Представители армянского ведомства заявили, что перед встречей лидеров стран, 26 сентября, в Брюсселе пройдут консультации между их представителями. Со стороны Армении в них примет участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, с азербайджанской стороны — помощник президента Хикмет Гаджиев.

Также Григорян встретится с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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19 октября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся вооруженные формирования Армении. Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

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