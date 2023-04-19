Адвокат Вадим Прохоров, который защищал Владимира Кара-Мурзу, уехал из России из-за угрозы уголовного дела

Адвокат Вадим Прохоров, защищавший политика Владимира Кара-Мурзу, уехал из России за несколько дней до оглашения приговора своему подзащитному. Поводом стала угроза возбуждения против него уголовного дела. Об этом сам Прохоров рассказал «Голосу Америки».

«Как прокурор, так и судья в процессе, по разным основаниям заявили, что [меня] необходимо не только отчислить из адвокатской палаты, но и обдумать вопрос о возбуждении уголовного дела. Также я получил через одного из политиков предупреждение о возможном интересе со стороны, как минимум, одного из заместителей генерального прокурора, который как раз курирует наше дело», — сказал Прохоров.

Он добавил, что некоторые его коллеги уже находятся в заключении: «Сейчас уже пошла атака в России не только на журналистов, но и на адвокатов».

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о распространении «фейков» про российскую армию, а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Процесс проходил в закрытом режиме. Кара-Мурза не признал вину и заявил, что получил такой срок за свои политические взгляды.

Помимо Кара-Мурзы адвокат Вадим Прохоров защищал оппозиционера Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии за «фейки» про армию, а также представлял интересы семьи политика Бориса Немцова в рамках расследования его убийства.

Источник: «Голос Америки»

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