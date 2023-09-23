Глава украинской разведки заявил, что при ударе по штабу Черноморского флота погибли не менее девяти человек

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в разговоре с украинской службой «Голоса Америки» заявил, что при ударе по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе 22 сентября погибли не менее девяти человек. Еще 19 получили ранения, утверждает он.
«Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник [Александр] Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант [Олег] Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в перечень, который я вам озвучил», — сказал Буданов «Голосу Америки».
22 сентября власти аннексированного Севастополя сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. В Минобороны заявили, что в результате атаки погиб один военнослужащий, однако затем сообщение в телеграм-канале ведомства изменили и сказали, что он не погиб, а пропал без вести.
Издание «Крым.Реалии» опубликовало спутниковые снимки последствий удара по штабу флота. На кадрах виден густой дым предположительно над зданием штаба.
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