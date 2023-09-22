Сотрудники правоохранительных органов в аннексированном Севастополе попросили местных жителей не выходить на центральные улицы города после ракетного удара по штабу Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Местный губернатор Михаил Развозжаев также попросил жителей города не въезжать в центр. «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», — написал он. В то же время Развозжаев заявил, что ракетной и авиационной опасности в Севастополе нет.

Ранее российские власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.

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