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В Кремле сообщили, что убийство российских миротворцев в Нагорном Карабахе расследуется, но не рассказали детали произошедшего

16:24 • 21.09.2023

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не знают всех деталей убийства российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи», — сказал Песков. Он также добавил, что в Кремле не знают «все детали» произошедшего.  

Накануне Минобороны сообщило, что автомобиль российских миротворцев попал под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг. В военном ведомстве не уточнили, сколько именно военнослужащих погибли. 

21 сентября стало известно, что один из погибших в Нагорном Карабахе — заместитель командующего российским миротворческим контингентом капитан первого ранга Иван Ковган. 

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