Издание «Важные истории» рассказало, что две его журналистки — Алеся Мароховская и Ирина Долинина — уже больше полугода получают угрозы от неизвестных людей.

В ночь на 3 марта 2023 года через форму обратной связи издание получило сообщение: «Пусть не спят спокойно ваши гниды с улиц (название) и (название)! Привет им!». На указанных адресах в Праге жили Мароховская и Долинина. Отправитель сообщения представился «Евгением П.» и указал в качестве своего мейла zzz@mail.ru.

Еще одна угроза в адрес журналисток поступила «Важным историям» через форму обратной связи 24 августа. В сообщении говорилось: «Будьте уверены, никуда вам от нас не спрятаться. Мы знаем ваша мразь сбежала как крыса в ужасе, мы найдем ее и в другом месте. Никуда ей не деться и придется отвечать за всю ложь и зло. За каждое сказанное ей слово. Мы найдем ее везде, где бы она не прогуливалась со своей хрипящей псиной. Никому из вас больше никуда не деться». «Важные истории» пишут, что у Мароховской действительно есть собака, которая из-за проблем с дыханием издает звуки, похожие на хрип. Так журналистка поняла, что за ней следят.

Издание пишет, что 19 сентября Мароховская и Долинина планировали поехать в шведский Гетеборг на международную конференцию для журналистов-расследователей. 14 сентября через форму обратной связи снова пришло письмо: «Вы знаете, кому это передать: им нельзя ехать в Гетеборг. Даже на день. Их знают, где искать. Поверьте».

На следующий день, 15 сентября, неизвестный прислал еще одно сообщение: «Отнеситесь серьезно. Я не хочу напугать. Я хочу помочь. Билеты, отель — все известно. Это не просто слова…». Он прикрепил к сообщению детали бронирования авиабилетов и отелей журналисток. «Важные истории» пишут, что человек вряд ли мог получить эту информацию из компьютеров Мароховской и Долининой: журналистки не обнаружили следов взлома на своих устройствах. Бывший сотрудник одной из европейских спецслужб в разговоре с изданием предположил, что угрожавшие могут работать на Россию, и что у них есть постоянный доступ к данным перелетов по Европе.

«Это могут быть сотрудники ФСБ или люди, связанные с ними. Часто ФСБ действует руками местной организованной преступности. Такая тактика запугивания похожа на стиль российских силовиков, чтобы создать давление и психологически надломить журналистов», — предположил источник издания, который более 15 лет работал на противодействие спецслужбам России и Беларуси за рубежом.

«Важные истории» пишут, что с угрозами также столкнулась правозащитница Мария Чащилова, которая после начала войны в Украине переехала из России в Ригу. В июне 2023 года она получила сообщение в телеграме с неизвестного номера: «Не боишься? Я знаю, где ты живешь». Угрожавший прислал ей фотографию домофона в ее доме и написал код от него. В тот же день Чащилова вернулась домой поздно вечером и получила сообщение от того же отправителя со словами: «Будь внимательна, не возвращайся больше так поздно. Осторожнее будь». Мария Чащилова занимается расследованием сексуализированных преступлений российских военных в Украине.

Ранее с угрозами и слежкой за своими родственниками сталкивалась журналистка The Insider Марфа Смирнова. Журналистка Елена Костюченко рассказывала, что ее, вероятно, отравили в Германии. О похожих симптомах отравления говорила журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян.

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