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Журналистка The Insider Марфа Смирнова рассказала об угрозах и слежке за родственниками

15:03 • 24.07.2023

Журналистка The Insider Марфа Смирнова рассказала в своем инстаграме, что с апреля 2023 года получает угрозы. Также неизвестные следят за ее родственниками в России. 

Марфа Смирнова живет в Грузии. До марта 2022 года она работала на «Дожде», а затем перешла в The Insider. Там она ведет новостные выпуски для ютуб-канала издания. В мае 2023-го Смирнова написала для «Верстки» репортаж из Херсона. 

По словам журналистки, в апреле неизвестные люди начали писать ей сообщения с разных номеров в телеграме. Теперь они присылают Смирновой фотографии ее родных, маршруты их поездок и другую информацию, которой нет в публичном доступе. «Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди от меня хотят, я не до конца понимаю», — написала она.  

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