Госдума обязала депутатов с начала 2024 года пересесть на отечественные автомобили. Такое решение было принято в ходе заседания совета нижней палаты парламента.

На сайте Госдумы говорится, что в парламенте уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, на отечественные. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что такая мера «поможет развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране».

3 августа в ходе встречи с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. «Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — сказал он.

Вскоре после этого российские госструктуры решили приобрести 151 иномарку на общую сумму более 566 миллионов рублей, выяснило «Агентство», изучив данные портала госзакупок. Речь шла об автомобилях, произведенных в Китае, Японии, Корее и Чехии.

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