После слов Путина о необходимости пересесть на отечественные автомобили российские госструктуры решили купить иномарок на полмиллиарда рублей

После заявления Владимира Путина о необходимости пересадить чиновников на автомобили отечественного производства российские госструктуры решили закупить 151 иномарку на общую сумму более 566 миллионов рублей. Об этом сообщает «Агентство», ссылаясь на данные портала госзакупок.

Как пишет издание, 114 автомобилей, которые хотят закупить госструктуры, производятся китайскими компаниями, еще 37 — автопроизводителями из Японии, Кореи и Чехии.

Так, компания с госучастием «Энерготранс» хочет купить седан бизнес-класса Genesis G90 за 19,5 миллиона рублей, «Стерлитамакводоканал» — Hyundai Staria за 10,4 миллиона рублей, компания с госучастием «Транспортная компания Русгидро» — Toyota Land Cruiser 300 за 14,8 миллиона рублей, а «Главрыбвод» — Genesis G90 за 15,7 миллиона рублей.

Как пишет «Агентство», самой популярной маркой авто среди российских госструктур стал китайский автохолдинг Great Wall Motor (GWM). Всего российские чиновники собираются купить 80 автомобилей этого производителя на общую сумму 243 миллиона.

Также спросом в российский госструктурах пользуется седан Kia K3 корейского производителя Hyundai Motor стал седан Kia K3. Например, Народное собрание Ингушетии планирует купить шесть таких машин на общую сумму 16,5 миллиона рублей.

3 августа президент России Владимир Путин призвал чиновников «пересесть» на российские автомобили. «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — сказал тогда Путин.

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