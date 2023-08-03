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Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях — Путин

14:16 • 03.08.2023

Владимир Путин сказал, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Такое заявление он сделал на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. 

«Министерства, ведомства, управление делами [президента] обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено», — сказал Путин.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — добавил он. 

На этой же встрече глава «Автоваза» Максим Соколов предложил Путину испытать новую и одну из самых бюджетных машин концерна — Lada Iskra. Соколов напомнил, что ранее Путин уже испытывал Lada Kalina. 

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