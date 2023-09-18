Кремль потребовал от российских СМИ не называть Зеленского президентом

Администрация президента России потребовала от подконтрольных Кремлю средств массовой информации перестать называть президента Украины Владимира Зеленского президентом. Об этом «Холоду» рассказали сотрудники российских изданий, получившие соответствующую директиву. Требование касается всех типов медиа: от телеканалов до интернет-СМИ.

Директиву разослали в пятницу вечером, 15 сентября. Как говорит один из собеседников «Холода», навязать новые стандарты пытаются всем: «от ТАСС до “Ридовки”». В некоторых редакциях, по словам собеседников «Холода», эти требования вызвали волну негодования — некоторые сотрудники даже пригрозили уволиться.

Чиновники Кремля предлагают изданиям при освещении деятельности Владимира Зеленского либо не упоминать его должность, либо использовать словосочетание «режим Зеленского». Помимо заголовков, требования хотят распространить на основной текст материала и так называемые бэки новостей — части текстов, где рассказывается предыстория инфоповода. Однако основной упор пока делают именно на заголовках, чтобы при выдаче инфоповодов в «Дзен.Новостях» (бывший сервис «Яндекс.Новости») Владимир Зеленский отражался без официального статуса.

С пятницы «Дзен.Новостями» действительно индексируются заголовки, в которых не упоминается слово «президент» (за исключением двух заметок). Однако повсеместного исполнения нового требования пока не наблюдается. «РИА Новости» частично начали исполнять запрет еще в пятницу, когда некоторые новостные заметки стали выходить без формального статуса Зеленского. Аналогичные новости выходили и 17 сентября. При этом в одной из заметок от 18 сентября должность Владимира Зеленского присутствует, а в другой — нет. Агентство Regnum, до 15 сентября называвшее Зеленского в основном президентом, теперь называет его «главой киевского режима», «киевским лидером» и «украинским лидером».

С начала войны в Украине российские власти стали наиболее активно следить за формулировками, которые используют СМИ. Так, войну запрещено называть войной, а в выборе источников информации разрешено опираться только на официальные российские данные. В администрации президента для сотрудников провластных СМИ стали чаще готовить методички о том, как стоит освещать те или иные громкие события. Например, в октябре 2022 года после удара по Крымскому мосту им рекомендовали писать, что «истерия по поводу взрыва была искусственной, а ущерб самого взрыва сильно преувеличен киевской пропагандой». В ноябре сотрудникам СМИ рекомендовали объяснять уход российских военных из украинского Херсона тем, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта, что «грозит огромным кровопролитием».

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