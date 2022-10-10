Пропагандисты будут убежать россиян, что «истерия» из-за обрушения Крымского моста была искусственной, а ущерб взрыва сильно преувеличен — «Медуза»

В распоряжение «Медузы» попала методичка для государственных и провластных СМИ, которую подготовили в администрации президента (АП — Прим. «Холода») после обрушения Крымского моста.

Согласно документу, государственным СМИ стоит делать акцент на том, что мост был быстро восстановлен, «истерия по поводу его взрыва была искусственной, а ущерб самого взрыва сильно преувеличен киевской пропагандой». При этом пропагандисты должны отмечать, что люди с пониманием относятся к временным трудностям и проверкам автотранспорта и «проявляют свои лучшие качества»: оказывают помощь на автозаправках, делятся бензином, заботятся о тех, кому пришлось задержаться в Крыму. Санатории, дома отдыха, частный сектор бесплатно продлевают пребывание отдыхающих, отмечают авторы методички. Саму ситуацию на Крымском мосту рекомендуют преподносить как то, что «усилило» Россию.

Также в методичке рассказывается о том, что ВСУ «не имеют шансов продвинуться дальше» в ходе наступления в Херсонской области. Кроме того, в АП рекомендуют сообщать, что «украинцы начинают заканчиваться в войне Запада против России до последнего украинца», а «американский истеблишмент расколот по вопросу поддержки украинского террористического государства».

В методичке также утверждается, что США будут «сливать киевский режим». В качестве доказательств этого тезиса государственные СМИ должны приводить высказывания бывшего президента США Дональда Трампа и координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которые считали необходимым как можно скорее провести мирные переговоры Украины и России.

Источник: «Медуза»

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