Похоже, Россия там не навсегда. Кремль уже подготовил методички для пропагандистов о сдаче Херсона

В администрации президента подготовили новые методички для пропагандистов, по которым те должны готовить аудиторию к возможной сдаче Херсона. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники в АП и оказавшиеся в ее распоряжении документы.

В одном из них указано, что херсонское направление «самое сложное для русской армии на текущем этапе спецоперации». Объяснять это пропагандистам советуют тем, что Украине «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Запада».

«Киев не будет считаться с собственными потерями — он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра», — предлагается в методичке в качестве одного из вариантов объяснения ситуации.

Также возможное отступление из Херсона пропагандистам рекомендуется объяснять тем, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта, что якобы грозит «огромным кровопролитием».

На этот случай предлагается следующий тезис: «Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать „ловушкой“ для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет».

Кроме того, согласно новым методичкам, пропагандистам следует отметить, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».

Ранее представители российской власти на различных уровнях заверяли, как россиян, так и жителей оккупированных украинских территорий, в том числе Херсона, что «Россия там навсегда».

В частности, об этом в мае говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе», — заявлял тогда Турчак.

По данным «Медузы», сдачу Херсона в Кремле считают «нежелательным», но «возможным» сценарием развития событий. При этом окончательное решение об отходе из Херсона должен будет принять лично Путин при участии людей из своего «ближнего круга», который, как отмечает издание, после начала войны в основном состоит из высокопоставленных силовиков.

Источник: «Медуза»

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