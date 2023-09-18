В соцсетях Алексея Навального появился пост в поддержку Азата Мифтахова, которого в день выхода из колонии задержали, а затем арестовали по новому делу об оправдании терроризма. Навальный потребовал освободить его.

«Происходящее с математиком Азатом Мифтаховым — пытка, растянутая во времени […] Научное сообщество всего мира уже несколько лет добивается освобождения Мифтахова, я призываю их не ослаблять и не останавливать этих усилий. Я призываю всех требовать свободу Мифтахову и сделать так, чтобы история чудовищной подлости в его отношении была известна каждому», — написал оппозиционер.

4 сентября 2023 года Азат Мифтахов вышел из колонии, где он провел два года и восемь месяцев по обвинению в хулиганстве. Следствие посчитало, что в 2018 году он дал анархистам дымовую шашку, которую они впоследствии бросили в окно офиса «Единой России» в Москве. В январе 2021-го Мифтахова приговорили к шести годам заключения, но учитывая, что он находился под арестом с 2019 года и один день в СИЗО засчитывался за полтора в колонии, он освободился раньше.

На выходе из колонии его задержали, а на следующий день арестовали до 3 ноября по новому уголовному делу — об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Поводом для обвинения стали показания трех заключенных, которые заявили, что во время совместного просмотра телевизора в колонии Мифтахов одобрительно высказался о действиях анархиста Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в здании управления ФСБ в Архангельске. Мифтахов это отрицает.

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