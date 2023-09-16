«Яндекс.Музыка» удалила подкаст издания It’s My City «Жить не по лжи» 

Платформа «Яндекс.Музыка» удалила подкаст екатеринбургского издания It’s My City «Жить не по лжи» по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили журналисты издания. Они получили от платформы и ведомства соответствующие уведомления.

В Роскомнадзоре посчитали, что подкаст был направлен на «дестабилизацию политической обстановки в России» в ходе войны в Украине. По мнению сотрудников ведомства, в выпусках содержалась «ложная общественно значимая информация», которая «распространялась под видом достоверных сообщений», что «создало угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности».

В подкасте «Жить не по лжи» обсуждались, например, поправки к закону о «пропаганде ЛГБТ», вербовка заключенных на войну и военная цензура. Выпуски можно по-прежнему послушать в Apple Music, Spotify, Google Podcasts и на других платформах.

Ранее «Яндекс.Музыка» удалила подкаст «Холода» о войне в Украине «Кавачай» и сразу три подкаста «Медузы». Кроме того, с платформы убрали подкасты «Радужный» и «Нараспашку» о жизни представителей квир- и ЛГБТК-сообществ в России.

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