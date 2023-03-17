«Яндекс.Музыка» удалила подкасты «Радужный» и «Нараспашку» о жизни представителей квир- и ЛГБТК-сообществ в России

Сервис «Яндекс.Музыка» удалил подкасты «Радужный» и «Нараспашку», в которых рассказывалось о жизни квир- и ЛГБТК-сообществ в России. Об этом сообщается в телеграм-каналах проектов.

«”Яндекс.Музыка” удалила наш подкаст. Даже письмо не прислали об этом. Это было ожидаемо с момента принятия нового гомофобного закона, но все равно неприятно», — написали авторы проекта «Нараспашку».

«Ждал, когда это произойдет, но все равно оказался не готов», — добавил автор подкаста «Радужный». По его словам, каждый выпуск на платформе Яндекса слушали около 2-3 тысяч человек.

«Хочу, чтобы все, кто несут за это ответственность, представили подростка в маленьком городе без какой-либо поддержки, окруженного агрессией и пропагандой. Вы, люди, которые принимают законы и вы, компании, которые удаляют контент, боясь штрафов, уничтожаете будущее этого человека. Вы — огромная система, которая борется с обычными людьми. Они — люди, которые с детства борются с ебанутой государственной системой и несправедливым миром. Вы — зло. Мы — свет», — написали в канале «Радужного».

Владимир Путин подписал закон о запрете в России «ЛГБТК-пропаганды» в декабре 2022 года. С тех пор за публикацию материалов, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», законодательно предусмотрены штрафы.

Источники: «Нараспашку», «Радужный»

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