«Яндекс.Музыка» удалила подкаст «Холода» о войне в Украине

Платформа «Яндекс.Музыка» ограничила доступ к подкасту «Кавачай» о войне в Украине. Об этом представитель площадки сообщил редакции «Холода». В письме говорится, что доступ к подкасту ограничен по требованию Роскомнадзора от 6 июля 2023 года. Сейчас проекта нет на «Яндекс.Музыке».

Как сообщили представители платформы, РКН потребовал ограничить доступ к подкасту на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации». В этой статье, среди прочего, говорится о необходимости блокировки контента, который «дискредитирует» российскую армию.

В проекте «Кавачай» украинская журналистка Анна Филимонова и редактор подкастов «Холода» Алексей Пономарев обсуждают последние события, связанные с войной в Украине. Первый выпуск подкаста вышел 3 марта 2022 года. Помимо «Яндекс.Музыки» серии есть в Spotify, Apple и Google Podcasts.

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