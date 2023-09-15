В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком избиении 38-летнего участника войны в Украине Дмитрия Терзи, сообщает «Коммерсантъ». Источник издания в силовых структурах рассказал, что на мужчину заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сестра Дмитрия Терзи рассказала изданию E1.ru, что он приехал в Екатеринбург из аннексированной ЛНР на похороны брата. 10 сентября он встречался с племянниками, а позднее вечером уснул на скамейке около своего дома. Очевидцы рассказали, что к нему подошли несколько человек, избили его и забрали сумку с документами.

Родственники бывшего военного рассказали, что у него диагностировали разрыв селезенки и переломы ребер. Также у Терзи было проткнуто легкое. 12 сентября он скончался в больнице. Кем были нападавшие, неизвестно. Источник издания «Коммерсантъ-Урал» рассказал, что один подозреваемый арестован. В следственном управлении СКР по Свердловской области журналистам сказали, что дело находится не в их ведомстве.

Ранее участник войны в Украине пострадал в драке в Забайкальском крае. Изначально сообщалось, что инвалида войны Михаила Таскина избила компания молодых людей, которая называла его убийцей. Трех участников драки арестовали, им вменили в том числе «дискредитацию» армии. Впоследствии появилась информация, что драку спровоцировал сам Таскин.

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