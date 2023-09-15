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Путин заявил, что контракты с Минобороны подписали 300 тысяч человек

12:55 • 15.09.2023

По состоянию на 15 сентября контракты с министерством обороны для участия в войне в Украине подписали 300 тысяч человек. Об этом, выступая на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко в Сочи, сообщил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России», — сказал Путин. Он отметил, что Минобороны платит контрактникам деньги, но, поступая на службу, они руководствуются в первую очередь «патриотическими соображениями».

3 сентября, выступая на совещании по доукомплектованию армии контрактниками с главами регионов Дальнего Востока, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года на контрактную службу в армию записались 280 тысяч человек. 

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