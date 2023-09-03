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С начала года контракты с Минобороны заключили 280 тысяч человек

13:05 • 03.09.2023

С начала 2023 года контракты с Министерством обороны России заключили 280 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию армии контрактниками с главами регионов Дальнего Востока.

«Часть из них — это лица пребывавшие в запасе, часть из них добровольцы», — сказал Медведев. 

Ровно месяц назад Медведев сообщал, что на службу по контракту с 1 января 2023 года записались более 231 тысячи человек. Таким образом, за месяц контракты с Минобороны, по словам Медведева, подписали почти 50 тысяч человек. 

В начале ноября 2022 года Владимир Путин заявлял, что в рамках объявленной им мобилизации на военную службу было призвано 318 тысяч человек, включая добровольцев. 

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