В Василеостровском суде Санкт-Петербурга использовали слезоточивый газ, чтобы выгнать из здания слушателей, пришедших на заседание по делу художницы Саши Скочиленко. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».

Издание отмечает, что перед началом заседания приставы отказывались вести Скочиленко в зал, пока все слушатели не покинут коридор. Когда группа поддержки художницы отказалась уходить, один из приставов пригрозит применить ко всем присутствующим слезоточивый газ.

Корреспондент «Медиазоны» сообщает, что газ в итоге применили на лестнице возле зала уже после окончания заседания. «Слушатели расходятся из суда, хрипя и кашляя», — пишет издание.

15 сентября в Василеостровском районном суде Петербурга проходило очередное заседание по делу художницы и музыкантки Саши Скочиленко. Ее обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за того, что она поменяла в магазине «Перекресток» ценники на наклейки с информацией о войне в Украине. Скочиленко находится в СИЗО с 13 апреля 2022 года. За время нахождения в изоляторе у нее начались проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в ее камере провели четыре обыска за две недели и запретили передавать ей книги.

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