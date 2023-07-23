За последние две недели в камере Саши Скочиленко в петербургском СИЗО-5 прошло четыре обыска, сообщает ее группа поддержки. Также родственники и друзья больше не могут передавать ей книги. Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» из-за ценников в магазине, она находится под арестом с апреля 2023 года.

Группа поддержки пишет, что обычно обыски в СИЗО проходят два раза в месяц. То, что они участились, Скочиленко называет сознательным давлением на нее. Во время последнего обыска Скочиленко не было в камере. Когда она вернулась, она обнаружила, что все ее вещи раскиданы по полу, письма растоптаны, а беруши раздавлены. Кроме того, была разорвана одна из книг и изъята суточная доза лекарств.

Саша Скочиленко и ее соседка по камере написали по этому поводу жалобы. В результате, когда Скочиленко увезли на суд, в камеру к ее соседке пришли сотрудники оперативного отдела и потребовали, чтобы она отозвала жалобу. На вопрос, с чем связаны четыре обыска за две недели, они ответили, что с «текстом с ценников», из-за которых Скочиленко и поместили в СИЗО.

Кроме прочего, Саша Скочиленко больше не может получить книги из-за пределов изолятора: СИЗО-5 не принимает их в качестве передач. Также в изоляторе ввели ограничение: не более трех книг на человека в камере. При этом книг в местной библиотеке нет. Также в душевых СИЗО-5 нет горячей воды. Арестанткам запрещают носить подогретую воду из камер в ведрах, ссылаясь на требования безопасности. При этом носить теплую воду в тазах можно, однако это неудобно.

Художницу Сашу Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Она заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки, в которых говорилось о бомбежке школы искусств в Мариуполе и об обстреле мариупольского драмтеатра. 11 апреля Скочиленко арестовали.

За время нахождения в изоляторе у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за непереносимости глютена она не могла есть еду в СИЗО и долго добивалось того, чтобы ей предоставили подходящее питание. Еще до ареста у нее выявили биполярное аффективное расстройство, а после — ПТСР. Кроме того, у Скочиленко начались проблемы с сердцем, загноилась десна после удаления зуба и возникла киста в яичнике.

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