В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, который поддерживает войну в Украине

В городе Конаев в Казахстане отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса. Его выступление должно было состояться 8 июля в отеле Makao Luxury Village Resort, однако владельцы площадки разорвали договор с организатором концерта. Об этом сообщается в соцсетях отеля.

14 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Лепс вместе с другими артистами пообещал выплачивать по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк Abrams и Leopard. После этого казахстанцы обратились к властям Алматинской области и города Конаев с просьбой отменить концерт музыканта.

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