В России прошли выборы. Главное

В 26 регионах прошли выборы глав субъектов Федерации

К утру понедельника ЦИК опубликовал результаты после обработки 100% бюллетеней на губернаторских выборах в 18 регионах — Амурской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Орловской, Новосибирской, Московской, Воронежской, Кемеровской, Тюменской, Самарской и Ивановской областях, Приморском и Алтайском краях, а также на Чукотке, в Хакасии и Москве (выборы мэра). Везде победили действующие главы регионов или временно исполняющие их обязанности.

Худший результат показал победивший на выборах действующий глава Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 63,14% голосов, лучший — губернатор Псковской области от «Единой России» с 86,3% голосов.

В 16 регионах прошли выборы в местные парламенты

Согласно результатам, опубликованным к утру понедельника. «Единая Россия» победила почти на всех выборах в региональные законодательные собрания. Так, в частности, партия власти одержала победу в Иркутской (54,35%), Ивановской (65,39%), Ярославской (46,6%), Владимирской (55,47%) и Архангельской (60,53%) областях, а также Забайкальском крае (56,73%) и Якутии (57,44%).

Все четыре мандата на довыборах депутатов Госдумы также получила «Единая Россия».

Единственным регионом, где по текущим данным победила не «Единая Россия», стала Хакасия. Там победу на выборах в региональное законодательное собрание с результатом в 39,11% одержала КПРФ.

Выборы прошли и на аннексированных территориях

В этом году российские власти впервые провели выборы на аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Там на выборах в Народные советы везде победила «Единая Россия».

Так, после подсчета 100% голосов на выборах в Народный совет самопровозглашенной ДНР «Единая Россия» набрала 78,03% голосов, КПРФ — 6.43%, ЛДПР — 6.25%.

На выборах в Народный совет самопровозглашенной ЛНР «Единая Россия» набрала 74,63% голосов, ЛДПР — 9,87%, а КПФР — 7,5% голосов.

В аннексированной части Херсонской области «Единая Россия» получила 74,86% голосов, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%.

В аннексированной части Запорожской области за «Единую Россию» проголосовали 83,01% избирателей, ЛДПР — 5,82%, «Справедливую Россию» — 5,13%, КПРФ — 5,02%.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что в ночь на воскресенье в аннексированной Запорожской области избирательный участок подвергся атаке дронов и был уничтожен. По словам Булаева, в тот момент в здании никого не было. Однако он убежден, что целью атаки было запугать, сотрудников избирательной комиссии, чтобы они не вышли на работу.

Кроме того, по словам Булаева, из-за угроз ракетных атак избиркому в Геническе в аннексированной Херсонской области приходилось регулярно эвакуироваться в подвальное помещение.

В аннексированном Крыму, где проходили довыборы депутатов в Госдуму, после обработки 100% протоколов лидирует кандидат от «Единой России». Председатель комитета по вопросам соцполитики Горсовета Симферополя Юрий Нестеренко набрал 68,71%.

Нарушения и задержания на выборах

Силовики задержали оппозиционных кандидатов на выборах, а наблюдателям вручили повестки. Так, в Великом Новгороде в ночь на 10 сентября задержали трех кандидатов в местное законодательное собрание от партии «Яблоко». Ксению и Анну Черепановых, а также Виктора Шалякина позже отпустили, составив на них проколы по административной статье о неповиновении полиции.

В Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат прямо на избирательных участках. Их получили Игорь Огородников и Алексей Лобанов. Об этом сообщил телеграм-канал Муниципального центра управления Геленджика со ссылкой на военного комиссара города Сергея Козлова.

«Уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. Если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии. К слову сказать, такие повестки геленджичанам раздаются ежедневно», — заявил он.

Накануне Огородников написал три жалобы на работу избирательной комиссии на участке №940. В частности, он пожаловался, что с места наблюдателя ничего не видно, а также сообщил, что члены УИК расписалась за жителей в книге избирателей. Позже Огородников заявил, что после окончания голосования перед тем, как как члены УИК начали упаковывать бюллетени в сейф-пакеты, его выгнали с участка.

В Москве полицейские избили и задержали женщину, которая пыталась проголосовать на выборах столичного мэра, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

«Я живу на улице Милашенкова, пришла голосовать на своем участке. Я хотела посмотреть выписку из книги избирателей, но председатель комиссии по фамилии Фролова сказала мне, что я не имею права получить выписку и что вся информация есть на инфощите. Я возмутилась этим. Мне сразу стали угрожать забрать в отделение, начали снимать на камеру. Я подошла к женщине, которая пряталась за камерой (как выяснилось позже, она из управы), протянула к ней руку с просьбой открыть лицо. Вызвали полицию», — передал юрист рассказ москвички Альфии (Аллы) Салаховой. Она была членом избиркома в другом районе столицы. Как пишет издание, Салаховой вменяют мелкое хулиганство с неповиновением полиции (часть 2 статьи 20.1 КоАП)

Движение «Голос» опубликовало собственную статистику нарушений в ходе выборов и избирательной кампании на третий день выборов, 14:30. Так, по его данным, только за 10 сентября поступило 94 сообщения о нарушениях. Больше всего — 20 — из Москвы. Всего же за время избирательной кампании «Голос» получил 885 таких сообщений. Лидерами по количеству нарушений, как сообщает «Голос», стали Москва (144), Московская область (127), Хакасия (59), Ивановская (58) и Новгородская (49) области.

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