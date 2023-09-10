В аннексированной Запорожской области дроны уничтожили избирательный участок 

В ночь на воскресенье в аннексированной Запорожской области избирательный участок подвергся атаке дронов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — сказал он. По его словам, в момент удара там никого не было, поэтому никто не пострадал. Булаев убежден, что целью атаки было запугать, сотрудников избирательной комиссии, чтобы они не вышли на работу.

Кроме того, он рассказал, что из-за угроз ракетных атак избиркому в Геническе в аннексированной Херсонской области приходится регулярно эвакуироваться в подвальное помещение.

В этом году российские власти впервые проводят выборы на аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.