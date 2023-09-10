В Геленджике двум наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат 

Два наблюдателя на выборах в Геленджике Игорь Огородников и Алексей Лобанов получили повестки в военкомат прямо на избирательных участках. Об этом сообщается в телеграм-канале Муниципального центра управления Геленджика со ссылкой на военного комиссара города Сергея Козлова.

«В четверг двум гражданам Геленджика была направлена повестка явиться в военкомат для уточнения персональных данных. Оба гражданина являются безработными, потому уточнить их данные через организации не представляется возможным. Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились», — говорится в сообщении.

В субботу наблюдателям повестки вручили уже лично в руки. При этом Козлов утверждает, что «никакой мобилизационной кампании в зону СВО не ведется».

«Уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. Если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии. К слову сказать, такие повестки геленджичанам раздаются ежедневно», — подытожил Козлов.

Вечером 9 сентября стало известно, что Огородников написал три жалобы на работу избирательной комиссии на участке №940. Об этом он рассказал изданию «7х7». Две из них касались места, где должны были находиться наблюдатели. По словам Огородникова, оттуда ничего не было видно. Еще одну жалобу он написал, так как заподозрил, что члены УИК расписалась за жителей в книге избирателей. Позже, перед тем как члены УИК начали упаковывать бюллетени в сейф-пакеты, Огородникова выгнали с участка.

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