Поддержать
Новости

Количество российских военных, желающих сдаться в плен, выросло после бегства в Украину российского пилота — ГУР

15:20 • 11.09.2023

После того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество российских военных, желающих сдаться в плен, выросло на 70%. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

«Есть скачок по линии “Хочу жить” отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции “Синица” с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий», — сказал Юсов. 

В конце августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 сел на аэродроме в Харьковской области Украины. В украинской разведке тогда сообщили, что российский пилот «в результате длительной спецоперации» сознательно пошел на такой шаг, а его семью для этого заранее вывезли из России. Два других члена экипажа, как сообщалось, были ликвидированы. 

Позже стало известно, что пилота зовут Максим Кузьминов. Он служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации России воинской части номер 13984. По словам Юсова, пилот получит за российский вертолет 500 тысяч долларов. Сам Кузьминов на пресс-конференции рассказал, что перегнать Ми-8 в Украину ему сначала предложили сотрудники украинской полиции, а затем на связь с ним вышли представители украинской разведки. 

Проект ГУР «Хочу жить» обещает помощь российским военнослужащим, которые хотят безопасно сдаться в плен. Как утверждается, украинская сторона в таком случае гарантирует им содержание согласно нормам Женевской конвенции.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»