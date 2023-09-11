Количество российских военных, желающих сдаться в плен, выросло после бегства в Украину российского пилота — ГУР

После того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество российских военных, желающих сдаться в плен, выросло на 70%. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

«Есть скачок по линии “Хочу жить” отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции “Синица” с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий», — сказал Юсов.

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В конце августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 сел на аэродроме в Харьковской области Украины. В украинской разведке тогда сообщили, что российский пилот «в результате длительной спецоперации» сознательно пошел на такой шаг, а его семью для этого заранее вывезли из России. Два других члена экипажа, как сообщалось, были ликвидированы.

Позже стало известно, что пилота зовут Максим Кузьминов. Он служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации России воинской части номер 13984. По словам Юсова, пилот получит за российский вертолет 500 тысяч долларов. Сам Кузьминов на пресс-конференции рассказал, что перегнать Ми-8 в Украину ему сначала предложили сотрудники украинской полиции, а затем на связь с ним вышли представители украинской разведки.

Проект ГУР «Хочу жить» обещает помощь российским военнослужащим, которые хотят безопасно сдаться в плен. Как утверждается, украинская сторона в таком случае гарантирует им содержание согласно нормам Женевской конвенции.

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