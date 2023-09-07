В чате для родственников «вагнеровцев» появилось сообщение о том, что структура Евгения Пригожина приостанавливает вербовку наемников. На это обратило внимание «Агентство». Затем эту информацию «Медиазоне» подтвердил источник, близкий к ЧВК Вагнера.

В сообщении из чата родственников, на которое ссылается «Агентство», говорится, что набор в компанию приостановлен «в связи с последними событиями». Администратор Ирина предложила желающим записаться в резерв ЧВК через колл-центр.

При этом, как пишет «Агентство», структура Пригожина до сих пор продолжает отправлять наемников в Африку. Журналисты пишут, что 6 и 7 сентября как минимум трое пользователей чата обсуждали, что их родственники либо недавно уехали воевать в Африку, либо сейчас ждут отправки туда из Беларуси. Источник «Медазоны» утверждает, что из ЦАР наемников ЧВК Вагнера, наоборот, «выводят» по причине того, что им «нечем платить».

«Агентство» также обнаружило в чате родственников «вагнеровцев» сообщения с жалобами на многомесячные задержки зарплаты. Некоторые пользователи также писали, что в нескольких городах закрылись кассы для выплат семьям бойцов.

После гибели Евгения Пригожина Bloomberg со ссылкой на источники писал, что контроль над деятельностью ЧВК Вагнера в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под контроль Минобороны.

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