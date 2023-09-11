Бразильский президент сначала дал, а затем забрал гарантии безопасности Путину, если тот приедет в страну

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сначала дал гарантию того, что Путина не арестуют в случае его визита в страну, а затем отказался от своих слов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, 10 сентября Силва сказал, что Владимир Путин может «спокойно приехать» в страну, где в следующем году пройдет саммит G20, и его никто не арестует. «Я считаю, что Путин может спокойно приехать в Бразилию. Что я могу сказать — так это то, что если я буду президентом, его ни за что не арестуют», — заявил он.

А днем позже Силва сказал журналистам, что решение о возможном аресте Путина не в его компетенции. «Если Путин решит присоединиться [к саммиту], это будет решать судебная система, а не мое правительство», — пояснил он.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Поводом для этого стало их участие в депортации украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий.

После этого Путин был вынужден отказаться от поездки на саммит БРИКС в ЮАР, которая в соответствии со своими международными обязательствами должна была бы его арестовать, а затем не поехал на саммит «большой двадцатки» в Индию, хотя та не ратифицировала Римский статут.

Бразилия, как и ЮАР, ратифицировала Римский статут — это значит, что страна должна исполнять решения Международного уголовного суда.

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