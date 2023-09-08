Посольство США потребовало освобождения Владимира Кара-Мурзы

Посольство США потребовало немедленного освобождения российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, осужденного за «госизмену». Текст заявления опубликован на официальном сайте американской дипмиссии.

«7 сентября — тяжелая веха для российского борца за демократию Владимира Кара-Мурзы. Сегодня ему исполняется 42 года. Он встречает свой второй день рождения, находясь под стражей», — говорится в нем.

В письме также подчеркивается, что причиной ареста и осуждения Кара-Мурзы стала его политическая позиция. «Как и сотни других мужественных россиян, задержанных за то, что они воспользовались этими основными правами граждан, он стал жертвой попытки Кремля заставить замолчать несогласных и продемонстрировать , что будет с теми, у кого хватит смелости высказываться против жестокой войны России против Украины», — заявили в посольстве США.

«Соединенные Штаты решительно осуждают политически мотивированное дело против г-на Кара-Мурзы и усиливающуюся кампанию репрессий российского правительства против тех, кто хочет, чтобы их голос учитывался при выборе направления развития страны. Мы вновь призываем к немедленному освобождению г-на Кара-Мурзы, а также к освобождению более 600 политических заключенных в России», — говорится в заявлении.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям — госизмена, «фейки» об армии и осуществление деятельности «нежелательной организации». Позже адвокаты Кара-Мурзы обжаловали приговор, но он был оставлен без изменений.

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