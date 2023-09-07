Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев и военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке предположили, что удар по Константиновке могли нанести не российской, а украинской ракетой.

Левиев изучил видеозапись, опубликованную Владимиром Зеленским, на которой запечатлен удар по рынку в Константиновке. В ежедневной военной сводке на ютуб-канале Майкла Наки он пришел к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся позиции ВСУ. «Мы делаем вывод, что, к сожалению, скорее всего, это была именно украинская ракета. […] Мы не думаем, что это был целенаправленный украинский удар по своим же, скорее это была трагическая случайность», — сказал Левиев.

Видео обстрела Константиновки также проанализировал Репке, и тоже пришел к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, то есть со стороны Украины.

Ранее версию о том, что по рынку ударила украинская ракета, продвигали пророссийские военные телеграм-каналы. Например, об этом писал пропагандист Юрий Котенок и телеграм-канал «Военный осведомитель».

Удар по рынку в Константиновке Донецкой области произошел 6 сентября, в результате погибли 16 человек. Президент Владимир Зеленский назвал это терактом, ответственность за который должна нести Россия. В российским Минобороны информацию об ударе по Константиновке не комментировали.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.