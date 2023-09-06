При обстреле украинского города Константиновка погибли 17 человек

В городе Константиновка Донецкой области при ударе по рынку погибли 17 человек. Еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве назвал удар по Константиновке терактом, ответственность за который должна нести Россия.

«Ударили прямо по рынку, по магазинам, по аптеке. Это гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар был умышленный. Мы понимаем, что они делают. Они делали это и раньше. Когда украинская армия успешно наступает, россияне всегда бьют по мирным гражданам и гражданским объектам.<...> Мы понимаем, что они били намеренно», — сказал Зеленский.

Как пишет РБК-Украина, 5 сентября российские войска дважды обстреливали Константиновку. Тогда четыре человека были ранены, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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