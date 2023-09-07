В 2022 году Илон Маск попросил своих инженеров отключить Украину от сети спутниковой связи Starlink, чтобы сорвать готовящееся нападение ВСУ на российский военно-морской флот. Бизнесмен сделал это, опасаясь начала ядерной войны, говорится в биографии Маска, которую написал журналист и писатель Уолтер Айзексон. С отрывками книги, которая выйдет 12 сентября, ознакомился CNN.

Когда в 2022 году украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российским кораблям в Крыму, они внезапно потеряли связь и «безвредно выбросились на берег», написал Айзексон. По его словам, Маск принял решение отключить украинские дроны от Starlink, так как опасался, что в ответ на такой удар Россия использует ядерное оружие.

После начала войны компания Илона Маска SpaceX отправила в Украину несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Это позволило украинским военным поддерживать связь, когда Россия пыталась ее нарушить. В феврале 2023 года Маск заявил, что SpaceX ограничила возможность использовать ее спутниковый интернет в военных целях. Так он отреагировал на информацию о том, что с помощью связи Starlink ВСУ управляют дронами.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — цитирует Илона Маска журналист Айзексон.

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