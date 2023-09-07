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В Хакасии журналиста приговорили к 5,5 годам колонии по делу о военных «фейках»

10:16 • 07.09.2023

Абаканский городской суд приговорил главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о военных «фейках». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прокуратуру Хакасии. 

Кроме того, суд также запретил Афанасьеву два с половиной года после освобождения заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Афанасьева стал материал о бойцах хакасского ОМОНа, которые отказывались ехать воевать в Украину. Следствие посчитало, что на сайте издания, а также на своих страничках в соцсетях он указал неверные сведения о «количестве погибших, пропавших без вести и раненых» сотрудниках ОМОН и Росгвардии, а также об уровне их материального обеспечения и решениях командования. 

Афанасьева задержали в апреле 2022 года, с тех пор он находится в СИЗО. «Мемориал» признал его политзаключенным. 

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