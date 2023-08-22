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В Хакасии обвинение запросило шесть лет колонии для журналиста по делу о военных «фейках»

13:29 • 22.08.2023

В республике Хакасия прокурор попросил суд назначить шесть лет лишения свободы редактору издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву. Его обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». 

Кроме того, гособвинитель требует на три года запретить Афанасьеву заниматься журналистской деятельностью. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года. «Мемориал» признал его политзаключенным. 

Поводом для возбуждения дела против Афанасьева стал материал о бойцах хакасского ОМОНа, которые отказывались ехать воевать в Украину. Новость была опубликована на сайте «Нового фокуса». Сейчас публикация недоступна. 

По версии следствия, Афанасьев указал в статье недостоверные сведения о «количестве погибших, пропавших без вести и раненых» сотрудниках Росгвардии, а также об уровне их материального обеспечения и решениях командования. 

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