Путин и Шойгу заявили о провале украинского контрнаступления 

Президент России Владимир Путин назвал «провалом» контрнаступление Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«О пробуксовке контрнаступления. Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь что дальше будет именно так», — сказал Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу тоже утверждает, что украинское контрнаступление якобы «провалилось». Он рассказал о «яростных атаках», которые ВСУ предпринимали в последнее время.

«В последние, во всяком случае, 10 дней, такие яростные атаки [предпринимались] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты», — сказал глава российского военного ведомства.

Накануне генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью изданию Observer сказал, что украинским военным удалось прорвать самую укрепленную из трех линий российской обороны.

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