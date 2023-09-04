Поддержать
Новости

Путин и Шойгу заявили о провале украинского контрнаступления 

18:04 • 04.09.2023

Президент России Владимир Путин назвал «провалом» контрнаступление Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

«О пробуксовке контрнаступления. Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь что дальше будет именно так», — сказал Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу тоже утверждает, что украинское контрнаступление якобы «провалилось». Он рассказал о «яростных атаках», которые ВСУ предпринимали в последнее время.

«В последние, во всяком случае, 10 дней, такие яростные атаки [предпринимались] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты», — сказал глава российского военного ведомства. 

Накануне генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью изданию Observer сказал, что украинским военным удалось прорвать самую укрепленную из трех линий российской обороны.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»