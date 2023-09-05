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«Жаль, я не поспорила ни с кем на бутылочку хорошего вина». Галямину восстановили в РАНХиГС и отстранили от работы в тот же день 

16:31 • 05.09.2023

Политик Юлия Галямина рассказала, что руководство РАНХиГС выполнило решение суда и восстановило ее в должности преподавателя, но в тот же день ее отстранили от работы. 

«Жаль, я не поспорила ни с кем на бутылочку хорошего вина, как долго я продержусь в РАНХиГСе после победы в суде. Так вот: между моим восстановлением и фактическим увольнением не прошло и суток. Приказ о восстановлении и об отстранении от работы подписан одним днем! Это еще не увольнение, но практически. Но зато оклад получу за 8 месяцев, и стаж восстановят», — написала она в своем телеграм-канале. 

Галямину уволили из РАНХиГС после того, как в сентябре 2022 года ее внесли в список «иноагентов». Люди с таким статусом по закону не могут вести просветительскую и педагогическую деятельность. Тогда она обратилась в суд, который в конце августа 2023 года признал ее увольнение из вуза незаконным и присудил ей компенсацию в размере 115 тысяч рублей. Галямина отметила, что продолжит бороться за право учить студентов. 

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