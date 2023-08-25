Политик Юлия Галямина через суд восстановилась на работе в РАНХиГС

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск политика и преподавателя Юлии Галяминой к РАНХиГС, признав ее увольнение из вуза незаконным. Об этом Галямина сообщила в своем телеграм-канале.

Ей также присудили компенсацию в размере 115 тысяч рублей. «В целом, я к РАНХиГС особых претензий не имею: вопрос к закону об иноагентах, который нарушает конституционные права людей за то, что они имеют другое мнение, что тоже вообще-то гарантировано нам конституцией», — писала Галямина о ходе рассмотрения иска.

В декабре 2022 года руководство РАНХиГС, где преподавала Галямина, предложило ей перейти на «непедагогические и ненаучные ставки». При этом ее уведомили, что в случае отказа перейти на новую должность она будет уволена.

Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», «иноагент» не может вести просветительскую и педагогическую деятельность. Галямину внесли в реестр «иноагентов» в сентябре 2022 года.

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