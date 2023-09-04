Математику Азату Мифтахову предъявили обвинение в оправдании терроризма

Политзаключенному математику Азату Мифтахову, которого 4 сентября задержали у выхода из колонии, предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

«Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма — прим. “Холод”). В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51», — сказала Сидоркина.

Она также добавила, что заседание суда по избранию меры пресечения Мифтахову состоится 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова.

Из материалов следствия, на которые ссылается ТАСС, следует, что новое дело против Мифтахова завели из-за его беседы с заключенными. «Медиазона» писала, что это произошло во время просмотра телевизора. Мифтахов якобы одобрил действия Михаила Жлобицкого, который в октябре 2018 года подорвал себя в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Тогда, кроме Жлобицкого, погиб один силовик, а еще трое получили ранения.

4 сентября Азат Мифтахов освободился из колонии, где он отбывал шестилетний срок. В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал его виновным в хулиганстве из-за того, что Мифтахов передал дымовую шашку анархистам, которые разбили окно офиса «Единой России» в московском Ховрине и бросили ее внутрь.

В конце марта 2019 года «Мемориал» признал Мифтахова политзаключенным. В середине августа стало известно, что его внесли в реестр террористов и экстремистов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.