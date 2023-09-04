В аннексированном Донецке суд приговорил к 22 годам пленного украинского военного

Верховный суд в аннексированном Донецке приговорил украинского военнослужащего Максима Овчаренко к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, Овчаренко служил в первой разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. В апреле 2022 года в Мариуполе он вместе с сослуживцами якобы задержал мужчину, «который являлся невооруженным гражданским лицом, непринимающим участие в вооруженном конфликте».

Как утверждало обвинение, Овчаренко и еще двое военнослужащих получили от некоего командира ВСУ с позывным «СП» приказ застрелить задержанного.

«Овчаренко и двое военнослужащих ВСУ вывели потерпевшего из указанного административного здания и сопроводили его в иное помещение на территории промышленной зоны. Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти к потерпевшему, совместно и согласованно, произвели несколько выстрелов в потерпевшего», — заявили в Следственном комитете, добавив, что от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суды в аннексированной Донецкой области регулярно приговаривают к большим срокам лишения свободы пленных украинских солдат, обвиняя их в «жестоком обращении с гражданским населением». Так, например, в апреле к 22 годам колонии строгого режима был приговорен боец украинской морской пехоты Андрей Петренко, а в июне 20 лет колонии строгого режима получил военнослужащий украинского полка «Азов» Ренат Алиев.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.