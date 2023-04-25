Суд в аннексированной ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха, признав его виновным в убийстве местного жителя в Мариуполе

Верховный суд аннексированной ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима бойца украинской морской пехоты Андрея Петренко. Как сообщает Следственный комитет России, его признали виновным в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года в жилой многоэтажке в Мариуполе был оборудован наблюдательный пост ВСУ. Как утверждало обвинение, находясь на этом посту, Петренко заметил мужчину, одетого в гражданскую одежду, и «в целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти» застрелил его.

В марте суды в аннексированных ДНР и ЛНР приговорили нескольких украинцев к большим срокам лишения свободы по обвинениям в «жестоком обращении с гражданским населением».

Так, трое украинских военнослужащих — Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель — получили восемь с половиной, 13 и 18 с половиной лет лишения свободы соответственно.

Источник: Следственный комитет России

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