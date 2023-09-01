На администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина завели уголовное дело о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за двух постов в телеграме. Об этом «Медиазоне» сообщил его адвокат Сергей Балашов.

В первом посте от 14 сентября 2022 года говорится о российском ударе по Кривому Рогу, во втором — об обстреле родильного отделения ЦРКБ Вольнянского района Запорожской области. В публикациях автор называет произошедшее военным преступлением российских вооруженных сил.

Андрея Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве. Тогда же стало известно о возбуждении против него дела о «фейках». 1 сентября Андрей Куршин признал вину, сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

Телеграм-канал Shot называл Куршина инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению. По данным канала, у него есть вторая форма допуска к гостайне.

В 2014 году Куршин воевал в Донбассе на стороне России. С начала войны 24 февраля 2022 года он в своем канале Moscow Calling подробно освещал происходящее и регулярно критиковал российское военное и политическое руководство. В последнее время он жаловался на угрозы от «z-патриотов».

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