В Москве задержали создателя телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина

В Москве силовики задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом сообщают телеграм-каналы каналы 112 и Shot.

Последний опубликовал кадры задержания Куршина на Ленинградском вокзале. По данным телеграм-каналов, против него возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Как пишет Shot, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне.

Телеграм-канал Moscow Calling подробно освещает войну в Украине, публикуя видео боев с обеих сторон. Автор активно критикует российское военное и политическое руководство. На момент написания заметки на канал было подписано более 87 тысяч человек.

По словам самого Куршина, он в качестве добровольца воевал на стороне сепаратистов в Донбассе в 2014-2015 годах. Об этом же свидетельствуют данные украинского сайта «Миротворец».

В последние месяцы Куршин неоднократно сообщал, что «z-патриоты» организовали его травлю и массово пишут доносы на него. Угрозы физической расправы поступали не только самому Куршину, но и его родным. Так весной неизвестные разбили окна в квартире его родителей-пенсионеров.

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