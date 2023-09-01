Администратор телеграм-канала Moscow Calling признал вину в распространении военных «фейков»

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовиков.

Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве 31 августа. Как сообщалось, против него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (статья 207.3 УК РФ). Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Shot писал, что Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению. По данным телеграм-канала, у него есть вторая форма допуска к гостайне.

В 2014 году Куршин воевал в Донбассе против Украины. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в своем телеграм-канале Moscow Calling он подробно освещал войну, а также регулярно критиковал российское военное и политическое руководство. В последние месяцы он неоднократно жаловался, что «z-патриоты» угрожают ему и его семье.

Уже после задержания Куршина в его канале был опубликован пост с нарезкой высказываний российский пропагандистов, утверждавших, что российская армия возьмет Киев за три дня.

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