Поддержать
Новости

В России появились критерии, по которым будут определять запрещенную «ЛГБТ-пропаганду» 

10:07 • 19.04.2023

Роскомнадзор разработал критерии, по которым в России будут определять запрещенную «ЛГБТ-пропаганду». Они вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать шесть лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. 

Согласно приказу Роскомнадзора, блокировать будут ресурсы, содержащие информацию, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», а именно: 

  • убеждает в привлекательности и допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними или содержит сведения о положительных аспектах такой связи 
  • убеждает в привлекательности «нетрадиционных» сексуальных отношений и формирует положительный образ ЛГБТ-персон в связи с их «нетрадиционными» сексуальными предпочтениями или просто одобряет «нетрадиционные» сексуальные отношения
  • создает «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»
  • оправдывает отказ от «традиционных» сексуальных отношений в пользу «нетрадиционных»
  • вызывает интерес к «нетрадиционным» сексуальным отношениям и побуждает изменить негативное отношение к ним на положительное
  • говорит о преимуществе «нетрадиционных» сексуальных отношений над «традиционными» 
  • формирует положительное отношение к совершению трансгендерного перехода

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних.

Так, за нарушение этого запрета предусмотрены штрафы от 400 тысяч до пяти миллионов рублей. Кроме того, в законе также прописаны штрафы за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних совершить трансгендерный переход — от 200 тысяч до четырех миллионов рублей. 

После принятия этого документа российские книжные магазины убрали из продажи целый ряд произведений, которые, по их собственному мнению, нарушали новый закон. 

Источник: Портал правовой информации

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»