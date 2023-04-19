В России появились критерии, по которым будут определять запрещенную «ЛГБТ-пропаганду» 

Роскомнадзор разработал критерии, по которым в России будут определять запрещенную «ЛГБТ-пропаганду». Они вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать шесть лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу Роскомнадзора, блокировать будут ресурсы, содержащие информацию, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», а именно:

убеждает в привлекательности и допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними или содержит сведения о положительных аспектах такой связи

убеждает в привлекательности «нетрадиционных» сексуальных отношений и формирует положительный образ ЛГБТ-персон в связи с их «нетрадиционными» сексуальными предпочтениями или просто одобряет «нетрадиционные» сексуальные отношения

создает «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»

оправдывает отказ от «традиционных» сексуальных отношений в пользу «нетрадиционных»

вызывает интерес к «нетрадиционным» сексуальным отношениям и побуждает изменить негативное отношение к ним на положительное

говорит о преимуществе «нетрадиционных» сексуальных отношений над «традиционными»

формирует положительное отношение к совершению трансгендерного перехода

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних.

Так, за нарушение этого запрета предусмотрены штрафы от 400 тысяч до пяти миллионов рублей. Кроме того, в законе также прописаны штрафы за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних совершить трансгендерный переход — от 200 тысяч до четырех миллионов рублей.

После принятия этого документа российские книжные магазины убрали из продажи целый ряд произведений, которые, по их собственному мнению, нарушали новый закон.

Источник: Портал правовой информации

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